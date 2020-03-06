



Суд обязал Октябрьскую районную больницу закупить целый перечень медицинского оборудования. Прокуратура установила, что в терапевтическом отделении отсутствует тележка-каталка для перевозки больных, система палатной сигнализации, 22 функциональных кровати и другое оснащение. В хирургии медучреждения нет 17 функциональных кроватей, системы палатной сигнализации и медицинских шкафов.

Бездействие ЦРБ в решении данных вопросов судом признано незаконным. Недостающее оборудование должно быть закуплено в течение 3 месяцев со дня вступления решения в силу.

Исполнение судебного решения взято прокуратурой Октябрьского района Волгоградской области на контроль.



