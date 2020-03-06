Здравоохранение 06.03.2020 13:29
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06.03.2020 13:29
Суд обязал Октябрьскую районную больницу закупить целый перечень медицинского оборудования. Прокуратура установила, что в терапевтическом отделении отсутствует тележка-каталка для перевозки больных, система палатной сигнализации, 22 функциональных кровати и другое оснащение. В хирургии медучреждения нет 17 функциональных кроватей, системы палатной сигнализации и медицинских шкафов.
Бездействие ЦРБ в решении данных вопросов судом признано незаконным. Недостающее оборудование должно быть закуплено в течение 3 месяцев со дня вступления решения в силу.
Исполнение судебного решения взято прокуратурой Октябрьского района Волгоградской области на контроль.
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