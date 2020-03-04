









Бодрым, энергичным и веселым предстал перед горожанами сегодня глава Михайловки. Фото и видео с чиновником опубликованы на официальной странице администрации городского округа в Instagram, сообщает ИА «Высота 102».

Сергей Фомин выступил на концерте «Весна идет, весне дорогу!» в социально-досуговом центре. Глава Михайловки оптимистично заметил, что в этом году постарается организовать для пожилых граждан более широкую программу в рамках Школы общественной активности. Фомин, широко улыбаясь, поздравил женщин с наступающим 8 марта и пожелал им всегда быть любимыми.

Фото цветущего и пахнущего главы Михайловки вызвали различные предположения у пользователей соцсети. «Отпустили что ли?», «Фото прошлогодние что ли?» - недоуменно вопрошали михайловцы.

По внешнему виду чиновника трудно догадаться, что вчера он пережил не самые легкие часы в своей жизни. Сергею Фомину довелось «выступать» в менее приятной атмосфере – перед следователям СУ СКР по региону. Фомина допросили в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». «Допросили и отпустили. Дело расследуется», - пояснили в Следственном управлении.