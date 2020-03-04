Политика 04.03.2020 14:55
0
04.03.2020 14:55
Бодрым, энергичным и веселым предстал перед горожанами сегодня глава Михайловки. Фото и видео с чиновником опубликованы на официальной странице администрации городского округа в Instagram, сообщает ИА «Высота 102».
Сергей Фомин выступил на концерте «Весна идет, весне дорогу!» в социально-досуговом центре. Глава Михайловки оптимистично заметил, что в этом году постарается организовать для пожилых граждан более широкую программу в рамках Школы общественной активности. Фомин, широко улыбаясь, поздравил женщин с наступающим 8 марта и пожелал им всегда быть любимыми.
Фото цветущего и пахнущего главы Михайловки вызвали различные предположения у пользователей соцсети. «Отпустили что ли?», «Фото прошлогодние что ли?» - недоуменно вопрошали михайловцы.
По внешнему виду чиновника трудно догадаться, что вчера он пережил не самые легкие часы в своей жизни. Сергею Фомину довелось «выступать» в менее приятной атмосфере – перед следователям СУ СКР по региону. Фомина допросили в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». «Допросили и отпустили. Дело расследуется», - пояснили в Следственном управлении.
Реклама
В Волгоградской области единороссы ищут таланты для служения народу02.03.2020 16:20
Политика 02.03.2020 16:20
В Волгограде расправились с опальным секретарем райкома после «бунта» рядовых коммунистов02.03.2020 15:22
Политика 02.03.2020 15:22
Губернатор открывает сезон субботников в Волгоградской области02.03.2020 12:04
Политика 02.03.2020 12:04
В Волгограде на улицу вышли сторонники «народных поправок» в Конституцию29.02.2020 14:58
Политика 29.02.2020 14:58
В Волгоградской области на нацпроект «Демография» в 2020 году потратят более 6 миллиардов рублей28.02.2020 10:26
Политика 28.02.2020 10:26
Это провал: ЕР публично "высекла" главу Суровикинского района Волгоградской области27.02.2020 13:41
Политика 27.02.2020 13:41
В Волгограде единороссы дали старт подготовке к осенним выборам27.02.2020 12:18
Политика 27.02.2020 12:18
Волгоградцы попросили Юрия Дудя снять фильм про «предательство» КПРФ20.02.2020 09:48
Политика 20.02.2020 09:48
Ответа ждать до лета: депутаты Волгоградской облдумы утвердили вопросы губернатору19.02.2020 13:06
Политика 19.02.2020 13:06
В должности утвержден новый глава Городищенского района Волгоградской области19.02.2020 10:47
Политика 19.02.2020 10:47
Первый пошел?: в команде губернатора Волгоградской области не только Роман Беков может оказаться лишним18.02.2020 18:16
Политика 18.02.2020 18:16
Вместо покинувшего пост заместителя губернатора назначили ВРИО17.02.2020 14:04
Политика 17.02.2020 14:04
«Слили выборы»: взбунтовавшихся волгоградских коммунистов позвали в другую партию17.02.2020 11:24
Политика 17.02.2020 11:24
В Волгоградской области уволили вице-губернатора17.02.2020 10:07
Политика 17.02.2020 10:07
«Боимся, нас не услышат»: несогласные с волгоградским обкомом коммунисты встретились с гонцами из ЦК15.02.2020 18:04
Политика 15.02.2020 18:04
Реклама