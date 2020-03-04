Политика

В Волгоградской области глава Михайловки после допроса в СУ СКР зажег на концерте

Политика 04.03.2020 14:55
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04.03.2020 14:55




Бодрым, энергичным и веселым предстал перед горожанами сегодня глава Михайловки. Фото и видео с чиновником опубликованы на официальной странице администрации городского округа в Instagram, сообщает ИА «Высота 102». 
Сергей Фомин выступил на концерте «Весна идет, весне дорогу!» в социально-досуговом центре.  Глава Михайловки оптимистично заметил, что в этом году постарается организовать для пожилых граждан более широкую программу в рамках Школы общественной активности. Фомин, широко улыбаясь, поздравил женщин с наступающим 8 марта и пожелал им всегда быть любимыми.
Фото цветущего и пахнущего главы Михайловки вызвали различные предположения у пользователей соцсети. «Отпустили что ли?», «Фото прошлогодние что ли?»  -  недоуменно вопрошали  михайловцы.   
По внешнему виду чиновника трудно догадаться, что вчера он пережил не самые легкие часы в своей жизни. Сергею Фомину довелось «выступать» в менее приятной атмосфере – перед следователям СУ СКР по региону.  Фомина допросили в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела  по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». «Допросили и отпустили. Дело расследуется», - пояснили в Следственном управлении.

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