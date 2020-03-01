В Волгограде банкротят организацию осужденного лже-благотворителя

Борьба с коррупцией 01.03.2020 08:18
0
01.03.2020 08:18
С заявлением о признании городской организации инвалидов «Луч надежды» банкротом обратилась в арбитражный суд Волгоградской области межрайонная налоговая инспекция №2. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее заявление опубликовано на сайте суда и принято к производству. Суд уже направил запросы в различные инстанции по поводу находящегося на балансе организации имущества – как недвижимого, так и транспортных средств. Общая сумма финансовых претензий налоговиков к организации инвалидов – более 28 миллионов рублей.
Напомним, в конце прошлого года руководитель организации «Луч надежды» Игорь Башкатов был осужден за сокрытие налогов и получил реальный срок в виде трех лет и семи месяцев в колонии общего режима.
Следствие выяснило, что Башкатов с 2014 по 2016 годы отчитывался в налоговую инспекцию о фиктивных мероприятиях, которые он якобы проводил для инвалидов на территории почти в шесть гектаров по адресу ул. Зелинского, 12а. На самом деле на этой территории располагались стоянки и боксы для ремонта машин. У Игоря Башкатова было арестовано имущество на сумму в 25 миллионов рублей.
Реклама
В Волгограде разбираются с покупкой ФК "Ротор" люксового автомобиля с креплением для детского кресла26.02.2020 17:19
Борьба с коррупцией 26.02.2020 17:19
Подозреваемого в получении взятки ветеринарного врача не отпустили из СИЗО26.02.2020 11:13
Борьба с коррупцией 26.02.2020 11:13
Фирму в Волгограде оштрафовали на 120 тысяч за трудоустройство экс-чиновника19.02.2020 14:30
Борьба с коррупцией 19.02.2020 14:30
Аудиторы КСП проверят освоение московских денег на благоустройстве Центральной набережной Волгограда14.02.2020 08:26
Борьба с коррупцией 14.02.2020 08:26
В Волгограде ФСБ, полиция и СК раскрыли подробности задержания лесника-коррупционера13.02.2020 13:20
Борьба с коррупцией 13.02.2020 13:20
Под Волгоградом ветеринарный врач брал взятки за «закрытые глаза»13.02.2020 09:41
Борьба с коррупцией 13.02.2020 09:41
В Волгоградской области прокуратура отправила в досрочную отставку депутата-прогульщицу12.02.2020 15:52
Борьба с коррупцией 12.02.2020 15:52
ООО "Волгабас", которым руководил сын экс-депутата Волгоградской облдумы, заподозрили в неуплате налогов12.02.2020 14:49
Борьба с коррупцией 12.02.2020 14:49
В Волгограде распродают имущество засветившегося в коррупционном скандале предприятия ФСИН12.02.2020 12:59
Борьба с коррупцией 12.02.2020 12:59
На кону миллиард: в закупках по расчистке ериков в Волгоградской области нашли «мутную воду»11.02.2020 19:51
Борьба с коррупцией 11.02.2020 19:51
В волгоградской академии хотели прикупить квадрокоптеров почти на 6 миллионов рублей10.02.2020 15:11
Борьба с коррупцией 10.02.2020 15:11
Декларации о доходах депутатов Волгоградской облдумы изучат в администрации президента РФ10.02.2020 09:12
Борьба с коррупцией 10.02.2020 09:12
Под Волгоградом на взятках за вырубку деревьев погорел участковый лесничий07.02.2020 09:24
Борьба с коррупцией 07.02.2020 09:24
В Волгограде экс-налоговик идет под суд за получение взятки от бизнесмена06.02.2020 11:21
Борьба с коррупцией 06.02.2020 11:21
Экс-директор волгоградского горпитомника получил тюремный срок05.02.2020 16:13
Борьба с коррупцией 05.02.2020 16:13
Реклама