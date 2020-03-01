Борьба с коррупцией

В Волгограде банкротят организацию осужденного лже-благотворителя

Борьба с коррупцией 01.03.2020 08:18
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01.03.2020 08:18


С заявлением о признании городской организации инвалидов «Луч надежды» банкротом  обратилась в арбитражный суд Волгоградской области межрайонная налоговая инспекция №2. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее заявление опубликовано на сайте суда и принято к производству. Суд уже направил запросы в различные инстанции по поводу находящегося на балансе организации имущества – как недвижимого, так и транспортных средств. Общая сумма финансовых претензий налоговиков к организации инвалидов – более 28 миллионов рублей. 
Напомним, в конце прошлого года руководитель организации «Луч надежды» Игорь Башкатов был осужден за сокрытие налогов и получил реальный срок в виде трех лет и семи месяцев в колонии общего режима. 
Следствие выяснило, что Башкатов с 2014 по 2016 годы отчитывался в налоговую инспекцию о фиктивных мероприятиях, которые он якобы проводил для инвалидов на территории почти в шесть гектаров по адресу ул. Зелинского, 12а. На самом деле на этой территории располагались стоянки и боксы для ремонта машин. У Игоря Башкатова было арестовано имущество на сумму в 25 миллионов рублей. 

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