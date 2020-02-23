В Волгограде ремонт памятника воинам Богунского полка оказался дефектным

Общество 23.02.2020 18:56
0
23.02.2020 18:56
Спустя три месяца после пышного открытия отремонтированной братской могилы воинам Богунского полка, монумент снова нуждается в ремонте. Как сообщает ИА «Высота 102», штукатурка на братской могиле во многих местах облупилась, слезает кусками, краска словно растворяется под действием осадков.
Обновленный памятник с помпой презентовали общественности 20 ноября прошлого года. Торжественный митинг приурочили к 77-ой годовщине начала контрнаступления под Сталинградом и к окончанию восстановительных работ на объекте культурного наследия.
Участие в акции приняли члены совета ветеранов, бывшие узники концлагерей, общественники, школьники, представители муниципалитета и депутаты. Местные жители смотрели на памятник с восхищением, не веря, что его, наконец, привели в порядок.
Строители восстановили кирпичную кладку, обновили ограждение, ступени, уложили новые плиты взамен утерянных. Весной рядом с мемориальным объектом жильцам пообещели, что посадят деревья и разобьют клумбы с цветами.
Долгие годы монумент находился в крайне запущенном состоянии, разваливался на глазах. Краснооктябрьцы вряд ли могли подумать, что к концу зимы братскую могилу снова нужно будет закрывать на ремонт.
В пресс-службе администрации Волгограда пояснили, что появившиеся дефекты в рамках гарантийных обязательств за свой счет устранит подрядная организация. «В настоящее время специальная комиссия с участием представителей МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» Волгограда и ООО «СМУ 44» определят количество проводимых работ и сроки их выполнения», - отметили в мэрии. В соответствием с заключенным контрактом, подрядчик обязан следить за состоянием объекта в течении 5 лет.
Некачественно выполнили отделочные работы и в парке Гагарина Краснооктябрьского района. Весной строителям предстоит заново штукатурить входную группу.
Справка. В братской могиле захоронены воины 253-го Таращанского, 61-го Богунского, 10-го Донецкого полков 45-й стрелковой дивизии имени Героя Гражданской войны Николая Щорса. Известно, что в дни Сталинградской битвы дивизия принимала участие в боях на территории завода «Красный Октябрь» и прилегающих улицах поселка Металлургов, а в 1943 году части дивизии участвовали в уничтожении окруженной северной группы войск противника. За стойкость, мужество, героизм в марте 1943-го дивизия была преобразована в 74-ю гвардейскую стрелковую дивизию и завершила боевой путь в Берлине.
Реклама
Жители Волгограда в шоке от халтурной реконструкции парка Гагарина23.02.2020 16:24
Общество 23.02.2020 16:24
Бросай все и к теще на блины: в Масленичную неделю волгоградцев ждет праздник живота23.02.2020 16:03
Общество 23.02.2020 16:03
Укушенный мастифом житель Волгограда засудил хозяйку собаки23.02.2020 14:30
Общество 23.02.2020 14:30
В Волгограде отмечают День защитника Отечества23.02.2020 11:49
Общество 23.02.2020 11:49
Почти 2000 новых фонарей установят на улицах Волгограда до конца года23.02.2020 09:35
Общество 23.02.2020 09:35
Оградили и забыли: в Волгограде разрушенный колодец все еще ждет коммунальщиков22.02.2020 18:48
Общество 22.02.2020 18:48
В Волгограде за пассажирами рейсовых теплоходов будут наблюдать свыше 100 видеокамер22.02.2020 11:23
Общество 22.02.2020 11:23
В Волгограде новый маршрут свяжет Верхнюю Ельшанку и ЖК «Комарово»21.02.2020 20:31
Общество 21.02.2020 20:31
Снег и туман накроют федеральные трассы в Волгоградской области21.02.2020 19:48
Общество 21.02.2020 19:48
Власти Волгограда заказали эвакуаторы для зачистки мест проведения мероприятий21.02.2020 15:55
Общество 21.02.2020 15:55
По приказу Шойгу: в Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют21.02.2020 15:18
Общество 21.02.2020 15:18
В Волгограде прокуратура пресекла продажу анаболических стероидов через интернет21.02.2020 15:09
Общество 21.02.2020 15:09
Пора на грядки: волгоградских дачников предупредили о досрочном открытии речного сообщения21.02.2020 12:05
Общество 21.02.2020 12:05
Жители «проклятой» улицы в Волгограде боятся за жизнь21.02.2020 10:31
Общество 21.02.2020 10:31
Михаил Зимин: Искренне поздравляю всех с настоящим мужским праздником!21.02.2020 08:57
Общество 21.02.2020 08:57
Реклама