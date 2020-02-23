Общество

В Волгограде ремонт памятника воинам Богунского полка оказался дефектным

Общество 23.02.2020 18:56
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23.02.2020 18:56


Спустя три месяца после пышного открытия отремонтированной братской могилы воинам Богунского полка, монумент снова нуждается в ремонте. Как сообщает ИА «Высота 102», штукатурка на братской могиле во многих местах облупилась, слезает кусками, краска словно растворяется под действием осадков. 

Обновленный памятник с помпой презентовали общественности 20 ноября прошлого года. Торжественный митинг приурочили к 77-ой годовщине начала контрнаступления под Сталинградом и к окончанию восстановительных работ на объекте культурного наследия.

Участие в акции приняли члены совета ветеранов, бывшие узники концлагерей, общественники, школьники, представители муниципалитета и депутаты. Местные жители смотрели на памятник с восхищением, не веря, что его, наконец, привели в порядок. 

Строители восстановили кирпичную кладку, обновили ограждение, ступени, уложили новые плиты взамен утерянных. Весной рядом  с мемориальным объектом жильцам пообещели, что посадят деревья и разобьют клумбы с цветами.
Долгие годы монумент находился в крайне запущенном состоянии, разваливался на глазах. Краснооктябрьцы вряд ли могли подумать, что к концу зимы братскую могилу снова нужно будет закрывать на ремонт.
В пресс-службе администрации Волгограда пояснили, что появившиеся дефекты в рамках гарантийных обязательств за свой счет устранит подрядная организация. «В настоящее время специальная комиссия с участием представителей МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» Волгограда и ООО «СМУ 44» определят количество проводимых работ и сроки их выполнения»,  - отметили в мэрии. В соответствием с заключенным контрактом, подрядчик обязан следить за состоянием объекта в течении 5 лет.
Некачественно выполнили отделочные работы и в парке Гагарина Краснооктябрьского района. Весной строителям предстоит заново штукатурить входную группу.
Справка. В братской могиле захоронены воины 253-го Таращанского, 61-го Богунского, 10-го Донецкого полков 45-й стрелковой дивизии имени Героя Гражданской войны Николая Щорса. Известно, что в дни Сталинградской битвы дивизия принимала участие в боях на территории завода «Красный Октябрь» и прилегающих улицах поселка Металлургов, а в 1943 году части дивизии участвовали в уничтожении окруженной северной группы войск противника. За стойкость, мужество, героизм в марте 1943-го дивизия была преобразована в 74-ю гвардейскую стрелковую дивизию и завершила боевой путь в Берлине.


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