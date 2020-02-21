«После 40 лет женщины доминируют»: В Волгоградстате перед 23 февраля рассказали всю правду о мужчинах
Аналитика 21.02.2020 10:41
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21.02.2020 10:41
В канун главного мужского праздника, который по традиции отмечается в нашей стране 23 февраля, Волгоградстат представил статистические данные, из которых можно нарисовать портреты мужчин, проживающих в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102», так, на начало 2019 года в Волгоградской области насчитывалось 1161,9 тыс. мужчин или 46,3% от общей численности населения региона. Большая часть из них – 883,9 тыс. (76%) – горожане, в сельской местности проживало 278 тысяч (24%). На одну тысячу мужчин волгоградского региона приходилось 1158 женщин, то есть в среднем на 15,8% больше.
Однако соотношение полов зависит от возраста: изначально мальчиков рождается больше, чем девочек. Так, на начало 2019 года на одну тысячу мальчиков в возрасте до 4 лет приходилось 947 девочек. Подобная пропорция с перевесом в сторону мужчин сохраняется вплоть до 40-летнего возраста, а далее уже доминируют женщины. В пенсионном возрасте на 1000 мужчин приходится 2260 женщин, с возрастом эта разница увеличивается. В 85 лет и старше на одного мужчину приходится уже 3 женщины. К январю 2019 г. число мужчин-долгожителей (80 лет и старше) составило 28,6 тыс. человек или 2,5% от их общей численности.
Средний возраст волгоградского мужчины на начало 2019 года – 38,5 лет, наиболее молодые представители сильного пола проживают в Палласовском районе – 35,2 лет, максимальный средний возраст мужского населения отмечен в Руднянском районе – 42 года.
В общей численности мужчин 62,4% находятся в трудоспособном возрасте, 18,4% – старше трудоспособного и 19,1% – младше трудоспособного. Мужчины в возрасте 25-39 лет составили четвертую часть от мужского населения области.
В 2018 году в Волгоградской области вступили в брак около 13,2 тыс. мужчин, из них впервые – 9 тыс. человек, повторно – 4,2 тыс. (190 вдовых и 4,0 тыс. разведенных).
Создавать семьи представители сильного пола предпочитают в 25-29 лет, в этом возрасте в 2018 году в брак вступили 30% мужчин от числа зарегистрировавших брак. Развод оформили 9889 мужчин, больше всего – в возрасте 25-34 года (23% всех разведенных мужчин).
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