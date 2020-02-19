Жертв КПК «Диамант» ждут с заявлениями в полиции Волгограда

Расследования 19.02.2020 12:04
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19.02.2020 12:04
Пострадавших кладчиков кредитно-потребительского кооператива «Диамант» ждут с заявлениями в полиции. Как пояснили ИА «Высота 102» в Управления МВД России по Волгограду, в производстве сейчас находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172.2 УК РФ – «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества».
В ходе предварительного следствия было установлено, что руководство КПК «Диамант» осуществляло деятельность по привлечению денежных средств физических лиц, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, осуществлялись за счет привлеченных денежных средств иных физических лиц и юридических лиц при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств в объеме.
С целью установления круга потерпевших, вкладчиков КПК «Диамант» просят обратиться в с заявлением в кабинет № 415 Управления МВД России по Волгограду по адресу: Волгоград, Ворошиловский район, улица Иркутская, д. 20, к следователю Арутюняну Артёму Раировичу.
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