Первый пошел?: в команде губернатора Волгоградской области не только Роман Беков может оказаться лишним





В администрации Волгоградской области вот-вот могут произойти новые кадровые изменения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на осведомленный источник, в ближайшие дни должна быть утверждена новая структура органов исполнительной власти, о чем информагентство уже сообщало в публикации "Взялись за органы: чиновников администрации Волгоградской области ждет кадровая встряска". Речь шла о свежих подходах к формированию состава структурных подразделений органов исполнительной власти – комитетов и инспекций. Однако, пояснил источник, под этим предлогом в администрации региона могут произойти и другие кадровые перемены. Кто-то из ключевых чиновников вполне может потерять свои должности, возникнут и новые фигуры среди руководителей ведомств.

В частности, речь может идти о сложении с Александра Дорждеева многолетних и незыблемых полномочий председателя комитета финансов. Однако чиновник, предположительно, сохранит должность первого зама губернатора. «Нестабилен» другой заместитель губернатора – Владимир Попков. Его функционал несколько размыт. Так что, возможно, перемены в карьере ожидают и Попкова. Сейчас, напомним, у главы региона – девять заместителей, в том числе и два первых. До вчерашнего дня - до загадочного увольнения Романа Бекова, количество заместителей достигало 10. Некоторые из них совмещают обязанности замов с работой в качестве председателей комитетов. По сведениям источника, к деятельности некоторых имеются вопросы. Например, есть сомнения в способности председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолия Себелева эффективно "везти" и четко способствовать реализации одного из ключевых нацпроектов – в сфере медицины.

Между тем, напомним, накануне неожиданно лишился кресла заместитель губернатора Роман Беков. Никаких официальных пояснений по поводу отставки опытного чиновника, который много лет умудрялся сохранять свою должность при разных губернаторах, не прозвучало. Одна из конспирологических версий – существует посыл федерального центра к регионам на перемены на фоне предстоящих изменений в стране. Возможно, маленькая кадровая «революция» в администрации Волгоградской области – это часть того самого плана. Кроме того, необходимость усиления команд губернаторов продиктована поставленными задачами по реализации национальных проектов.



