В Волгоградской области волна простуд и гриппа пошла на спад





В Волгоградской области отмечено снижение активности распространения сезонных заболеваний. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, по состоянию на 17 февраля уровень заболеваемости всего населения области острыми респираторными заболеваниями находился ниже эпидемического порога на 35%.

На прошедшей неделе учебный процесс был приостановлен полностью в 11 школах (1,5% от общего количества школ), в том числе в Волгограде было закрыто 3 школы (Тракторозаводский район), в Дубовском районе, Иловлинском, Светлоярском, Урюпинском, г.Михайловка, г.Волжский – по одной школе; в Старополтавском районе – 2 школы. Закрыт один детский сад в Светлоярском районе. Частично была приостановлена учеба для учащихся 310 классов в 61 школе области.



