Вместо покинувшего пост заместителя губернатора назначили ВРИО

Политика 17.02.2020 14:04
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17.02.2020 14:04
Заместитель председателя комитета промышленности - начальник управления развития отраслей промышленности Наталья Стрельцова будет временно осуществлять обязанности покинувшего пост Романа Бекова, сообщает ИА «Высота 102». Об отставке заместителя губернатора - председателя комитета промышленности и торговли Волгоградской области стало известно сегодня утром.
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