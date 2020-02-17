Политика

В Волгоградской области уволили вице-губернатора

Политика 17.02.2020 10:07
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17.02.2020 10:07


Заместитель губернатора Волгоградской области - председатель комитета промышленности Роман Беков освобожден от занимаемой должности. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», проинформировала региональная администрация. Как стало известно информагентству, кадровое решение принято главой области сегодня утром. Насколько это было неожиданно для самого заместителя губернатора, неизвестно. Роман Беков являлся одним из самых опытных управленцев в команде нынешнего губернатора  Волгоградской области Андрея Бочарова. З


Роман Беков родился  в 1963 году в Азербайджане- в поселке Мухтадыр Хачмасского района. В 1989 году окончил Саратовский государственный университет по специальности «политическая экономия». В послужном списке Романа Бекова работа ассистентом кафедры политэкономии Волгоградского сельскохозяйственного института,  старшим инспектором Государственной налоговой инспекции по Волгоградской области, заместителем председателя правления кооперативного банка «Раритет»; председателем правления Менеджмент-банка и КБ «КОР». С 2004 по 2007 годы Роман Беков работал заместителем главы администрации Волгограда. Является признанным специалистом  по банковскому делу, доктор экономических наук, профессор.

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