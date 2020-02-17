Экология

Добытчика песка в Волгоградской области заставили копать по правилам

Экология 17.02.2020 12:06
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17.02.2020 12:06


Более двух лет понадобилось разработчику Песковатского месторождения строительных песков в Волгоградской области для исполнения судебного решения. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, ООО "Партнер-Груп" должно было организовать отработку полезной толщи месторождения в соответствии с рабочим проектом.
Еще в 2017 году на месторождении было выявлено, что добытчик строительного песка нарушает условия лицензии на право пользования недрами. Отработка полезной толщи месторождения, как установили прокуроры, осуществлялась хаотично, т.е копали где вздумается, тогда как в проекте обозначен соответствующий порядок - семь добычных уступов высотой до 6 метров. За нарушение условий, предусмотренных лицензией за пользование недрами, предприятие было оштрафовано на 230 тысяч рублей. В 2018 году суд обязал ООО "Партнер-Груп" организовать отработку полезной толщи месторождения в соответствии с рабочим проектом. Только сейчас решение суда исполнено в полном объеме.

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