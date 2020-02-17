Население Волгоградской области привыкает жить без кредитов

Аналитика 17.02.2020 11:12
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17.02.2020 11:12
Рост кредитования населения в регионе замедляется. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе отделения Волгоград Южного ГУ Банка России, так, в 2019 году по сравнению с 2018 годом в Волгоградской области более чем в два раза снизились темпы роста вновь выданных населению банковских кредитов: с 36,5% до 17%. По итогам года выдано кредитов на сумму 184,9 млрд рублей. Темп прироста портфеля кредитов жителям региона также замедлился с 22,3% в 2018 году до 18,5% в 2019 году. На 1 января 2020 года его размер составил 228,4 млрд рублей.
На динамику оказали влияние принятые Банком России меры, направленные на сдерживание роста долговой нагрузки заемщиков. Так, с 1 апреля 2019 года были введены надбавки для банков к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам по высокой ставке, а с 1 октября 2019 года – ограничения по показателю долговой нагрузки. Более точно влияние указанных мер будет оценено по результатам первого квартала 2020 года, пояснили в пресс-службе.
Справка. По объемам кредитования населения Волгоградская область по-прежнему занимает третье место в ЮФО, после Краснодарского края (598 млрд рублей) и Ростовской области (425,4 млрд рублей). На долю заемщиков региона приходится 15,3% совокупного розничного портфеля ЮФО.
«Ситуация на рынке кредитования населения региона остается стабильной, - отмечает управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Михаил Белов. – Принятые ранее меры продолжат сдерживать рост долговой нагрузки и в 2020 году».
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