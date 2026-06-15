



В Городище Волгоградской области следователи вынуждены разбираться в ужасной семейной трагедии. 13 июня местный пенсионер зарезал собственного сына и невольно сгубил ставшую свидетельницей свою жену.

– В ходе семейного застолья между подозреваемым и его 40-летним сыном произошел бытовой конфликт. Находившаяся рядом супруга фигуранта и мать потерпевшего стала очевидцем происходящего, в связи с чем женщине стало плохо со здоровьем, – сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Однако разгорячённым мужчинам уже было не до окружающих. Взбесившийся пенсионер схватил со стола кухонный нож и начал убивать близкого человека. От полученных ран мужчина скончался. Впоследствии эксперты насчитали на его теле 12 ранений в область груди, живота, шеи и рук. Осознав смерть сына и увидев бездыханное тело жены, пожилой человек сам вызвал полицию и скорую.

Отметим, в настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту убийства. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. В настоящее время следствием решается вопрос о помещении подозреваемого в СИЗО.

Фото из архива ИА «Высота 102»