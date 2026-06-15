Волгоградцам напомнили о «подводных камнях» любого бизнеса





Специалисты налоговой службы напомнили о важных нюансах, которые требуют внимания волгоградцев при открытии собственного бизнеса. Чтобы избежать в будущем непредвиденных ситуаций, нужно заранее знать о рисках и возможных последствиях.

В УФНС России по Волгоградской области советуют перед открытием собственного дела:

получить достаточный уровень знаний для ведения деятельности;

изучить все правовые нюансы;

понимать всю полноту ответственности, которая появляется в новом статусе.

– Регистрируя предпринимательскую деятельность, гражданин становится полноценным участником экономических отношений и принимает на себя ряд юридических и финансовых обязательств, несет ответственность за ведение своего бизнеса, отвечает за его финансово-хозяйственную деятельность, ее результаты, а также за своевременность представления налоговой отчетности и уплату налогов в бюджет, – напоминают в УФНС.

Страховые взносы. Важно знать:

при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или в качестве единоличного исполнительного органа организации (директора), наступает ежегодная обязанность по уплате страховых взносов за себя. Размер страховых взносов индивидуальных предпринимателей является фиксированным и в 2026 году составляет 57 390 рублей, минимальный размер страховых взносов с зарплаты директора в 2026 году составляет 8 127,90 рублей в месяц;

уплата страховых взносов осуществляется независимо от факта ведения или неведения деятельности, наличия или отсутствия доходов, возраста предпринимателя и его социального положения.

– Принимая необдуманное решение о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или директора по предложению малознакомого человека, гражданин рискует стать соучастником мошенников, – также предупреждают в УФНС. – Формальные предприниматели и директора зачастую вовлекаются в финансовые схемы по созданию фиктивного бизнеса, обналичиванию денежных средств через специально открытые счета и другие противоправные действия, за которые предусмотрена налоговая, административная и даже уголовная ответственность. В связи с чем рекомендуем представителям компаний и предпринимателям проявлять должную осмотрительность и тщательно проверять надежность своих контрагентов.