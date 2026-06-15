



Перед сменой места жительства памятник князю Александру Невскому уедет на «омолаживающие процедуры». Автор скульптуры Сергей Щербаков планирует смыть с нее килограммы накопившейся грязи, а после – заново затонировать фигуру полководца.

– Тогда, двадцать лет назад, все делалось в спешке, и, на мой взгляд, памятник Александру Невскому установили некорректно – получилось, что он не стоит, а будто бы шагает вперед, – рассказывает известный волгоградский скульптор Сергей Щербаков. – Теперь я эту ошибку хотел бы исправить.





Для транспортировки тяжелой семиметровой скульптуры ее автору предстоит сварить каркас. Только после этого рабочие снимут фигуру небесного покровителя Волгограда с постамента и отправят на обновление в подмосковный Жуковский.

– К сожалению, все то время, что памятник стоял в центре города, его практически не мыли. Поэтому в первую очередь мне нужно его хорошенько почистить, обновить и заново затонировать, – продолжает Сергей Щербаков. – Как именно он встанет на новом месте, я пока точно не знаю. Однако для того, чтобы композиция не потеряла своей целостности и первоначального замысла, она должна быть обращена к площади Павших Борцов. Еще одно важное условие – обзор как минимум с трех точек. Справа, слева и с фаса.





Вопрос о «переезде» памятника, долгие годы стоявшего на главной площади Волгограда, возник еще при подготовке к реконструкции. Однако окончательно его судьбу решили только в праздничные выходные. Прогулявшись по площади Павших Борцов, губернатор Андрей Бочаров и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор заявили, что семиметровую композицию следует перенести ближе к храму, повернув ее в сторону центра города.

Фото из архива V102.ru