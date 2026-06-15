



РЖД приостанавливает продажу билетов на сентябрьские поезда с юга России. По информации РИА Новости, такая мера носит временный характер и необходима для того, чтобы специалисты смогли скорректировать расписание работы пассажирских составов с учётом необходимости ремонта транспортной инфраструктуры.

– В связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы. По этой причине продажа билетов на них временно приостановлена, – приводят журналисты слова представителя РЖД.

Полный список поездов в комментарии не уточняется, однако специалисты отметили, что корректировки затронут составы, отправляющиеся от курортов Черноморского побережья, а также из Кавказских минеральных вод. Редакция ИА «Высота 102» обратилась в пресс-службу ПривЖД с просьбой прокомментировать влияние ремонтных работ на поезда, проходящие или же следующие в Волгоград. Информация в случае получения будет опубликована дополнительно.

Фото из архива ИА «Высота 102»