Шесть россиян погибли в ночь на 13 июня во время ударов ВСУ





Управление следственного комитета РФ будет расследовать преступления украинских вооружённых формирований в ряде регионов. В результате атаки украинских БПЛА в ночь на 13 июня погибло 6 человек.

Так, в Темрюкском районе Краснодарского края погиб один человек, еще трое пострадали. В результате массированной атаки БПЛА Закамского района Республики Татарстан пострадали четыре человека.

- Вследствие удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области погиб один мирный житель, одиннадцать человек пострадали. В результате атак БПЛА на город Грайворон, Ивняковский округ и село Варваровка Белгородского округа Белгородской области пострадали три мирных жителя, - рассказали в пресс-службе СУ СК России.

Кроме того, ВСУ атаковали село Суземка Брянской области, погибли двое мирных жителей, еще двое ранены. В результате атаки ВСУ на город Стародуб, а также Трубчевский и Климовский районы Брянской области, два человека погибли, двенадцать человек получили ранения, в том числе 5-летний ребенок.

- Следственный комитет России установит лиц из числа участников украинских вооруженных формирований, причастных к произошедшему, и даст уголовно-правовую оценку их действиям, - добавили в ведомстве.

Напомним, губернатор Волгоградской области утром выступил с экстренным заявлением. Андрей Бочаров сообщил об атаке БПЛА ВСУ на промышленную инфраструктуру региона.

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