Волгоградцам отказали в льготной парковке около дома





Администрация Волгограда отказала в оформлении льгот жителям домов в центре города, попавших на карту платных парковок.

– По информации департамента городского хозяйства администрации Волгограда, в настоящее время сообщения о нехватке бесплатных парковочных мест поступали только от жителей Центрального района, – цитирует портал Volganet.net пресс-службу горадминистрации.

В мэрии заявили, что, как собственники дворовых территорий, волгоградцы могут самостоятельно разобраться в остром вопросе и изыскать места для автомобилей в узких, как бутылочное горлышко, дворах.

– Жители являются собственниками дворовых территорий, и для увеличения числа парковочных мест им необходимо на общем собрании принимать решение об устройстве площадок для парковки личных автомобилей. Введение резидентского парковочного разрешения в настоящее время не планируется, – заключили в администрации Волгограда.

Между тем, никаких гарантий того, что коллективное решение о закатывании зеленой зоны в асфальт получит поддержку чиновников, горожанам не дают.

Отметим, что в апреле Контрольно-счетная палата Волгограда официально заявила о необходимости введения льгот для жильцов, которые уже давно существуют в Москве и Санкт-Петербурге. От мэрии потребовали разработки соответствующего механизма, однако спустя два месяца рекомендацию ведомства так и не исполнили.

При этом весьма ощутима платные парковки бьют не только по владельцам квартир в центре города, но и по арендаторам, выбравшим для своего бизнеса одни из самых притягательных точек Волгограда.

– Парикмахерские, стоматологии, нотариальные конторы завязаны на поток клиентов. Бесплатные 15 минут ничего не решают. Клиент трижды подумает, стоит ли ехать в центр, и найдёт аналог в районе с бесплатной парковкой. Отток посетителей, падение выручки, закрытие точек, которые создают живую городскую среду, – вот реальная перспектива, – писали прежде на портале Volganet.net.

Сегодня стало известно, что на фоне массовых возмущений в Волгограде отложили запуск новых платных парковок в Центральном и Дзержинском районах. Когда именно карта платной парковочной зоны пополнится новыми адресами, в мэрии пока не сообщают.

Фото Павла Мирошкина