



В Волгоградской области продолжаются контрольные мероприятия, направленные на выявление незаконных мигрантов и предупреждение преступлений с участием иностранных граждан на территории региона. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне силовики побывали в городе Волжском.





За один день правоохранители проверили 68 человек, из которых 18 иностранных граждан были доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Составлено 16 протоколов об административных правонарушениях за различные нарушения миграционного законодательства.

Восемь иностранцев, которые, как выяснилось находились незаконно на территории России, принято решение о выдворении их на родину.

Отметим, что рейды проводятся не только в местах проживания мигрантов, но по местам их работы. По итогам рейда в Волжском двое предпринимателей, нанявших нелегалов, привлечены к административной ответственности. Нарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ влечет для юридических лиц наказание в виде штрафа в размере от 400 000 до 800 000 рублей.

В ближайшее время рейды с участием ФСБ, МВД и Росгвардии в Волгоградской области продолжатся. Основная цель подобных профилактических мероприятий – предотвращение тяжких преступлений на территории региона и своевременное выявление лиц, склонных к их совершению.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области