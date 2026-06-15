В Волгоградской области, несмотря на дожди, сев яровых выполнен на 95%





15 июня в администрации Волгоградской области прошло оперативное совещание под председательством губернатора Андрея Бочарова. Глава региона сообщил о выполнении плана яровых на 95%. Аграрии уже засеяли 1,7 млн га и готовятся к последнему рывку.

Среди высаженных культур пшеница, ячмень, просо, овес, сорго и кукуруза, зернобобовые культуры, подсолнечник, а также овощи, бахчевые культуры и картофель. Из-за переувлажнения почвы в пяти районах фермерам пришлось отказаться от некоторых видов растений в пользу технических культур.

Руководитель поручил поставить в администрации области завершение посевной компании на особый контроль. Специалистам осталось освоить 100 тыс. га полей. В их числе ранее переувлажнённые территории, а также площади, отведенные под сезонные овощи. Последние традиционно будут высаживать до начала июля. Из 22 тыс. га овощеводами уже освоено 19 тыс. га.

– В целом, с учетом озимого клина площадью 1,5 млн га, который, по оценкам специалистов, в основном сохраняется в хорошем и удовлетворительном состоянии, общая посевная площадь в Волгоградской области в текущем году составит 3,3 – 3,4 млн га, что в целом позволит выполнить стоящие перед Волгоградской областью задачи в части обеспечения продовольственной безопасности, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Для того чтобы аграрии смогли не только посадить, но и сберечь поля от болезней, вредителей, бурьяна, а также подготовиться к жатве и новой посевной компании, власти выделили из бюджета поддержку в размере 1,1 млрд рублей. Примерно что такая же сумма будет дополнительно распределена до конца этого года.

Отметим, по итогу совещания губернатор распорядился завершить посевную и планово приступить к уборочной компании, уделить дополнительное внимание реальному состоянию техники, задействованной в работах, а также противопожарной безопасности, обеспечить своевременную поддержку фермеров и полное выполнение взятых властями на себя обязательств.

Фото из архива администрации Волгоградской области