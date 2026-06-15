



В Волгограде на фоне массовых жалоб горожан решили повременить с запуском новых платных парковок в Центральном и Дзержинском районах.

На «другую сторону баррикад» дороги в центре Волгограда должны были перейти уже завтра, 16 июня. Хорошо знакомую водителям разметку синего цвета рабочие уже нанесли на улицах Советской, Чуйкова, Соколова, Порт – Саида и Гагарина, 13-й Гвардейской и Наумова, Пражской и Володарского, Набережной имени 62-й Армии, а также на улице Карла Либкнехта. Однако на сей раз в мэрии прислушались к горожанам, которые с расширением зоны платных парковок рискуют оказаться в патовой ситуации.

– Сейчас окончательное решение по дате введения очередного этапа платных парковок еще не принято, прокомментировали в пресс-службе горадминистрации. – Вопрос будет дополнительно рассмотрен после обобщения и анализа обращений, поступающих в адрес муниципалитета от граждан, которые живут в зоне введения платного парковочного пространства.

В мэрии также заявили, что объявленная пауза пойдет на пользу не только самим автомобилистам – за это время специалисты обновят техническую базу, в том числе модернизируют сервисы по обработке данных.

– О введении очередного этапа мы сообщим дополнительно, – заключили в пресс-службе городской администрации.

Еще до открытия четвертого этапа платных парковок в Волгограде сообщили о введении пятой очереди, которая коснется двадцати улиц Ворошиловского района. Подробнее – в отдельном материале ИА «Высота 102».

Фото из архива V102.ru