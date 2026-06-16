В Волгоградской области сохраняется угроза налета беспилотников





Седьмой час на территории Волгоградской области действует режим беспилотной опасности.

О возможной атаке БПЛА жителей региона предупредили после полуночи. Горожан традиционно попросили не подходить к окнам и не пользоваться лифтом, по возможности оставаться в помещении без стекол и сохранять осторожность на открытых участках улиц.

Несмотря на угрозу налета беспилотников, волгоградский аэропорт работает в штатном режиме. Сегодня утром в авиагавани задерживаются два столичных рейса – самолет авиакомпании «Победа» прибудет в город на Волге с 20-минутным опозданием. Такая же заминка ждет и пассажиров, вылетающих в столицу утром вторника.

Фото Андрея Поручаева