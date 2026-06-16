В Волгоградской области ликвидировали украинские беспилотники





Над территорией России уничтожили 172 украинских беспилотника. Часть из них войска ПВО сбили в Волгоградской области.

Целями для дронов ВСУ минувшей ночью стали Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская, Ростовская области и Республика Крым. Смертоносные летательные аппараты направлялись также в Астраханскую, Волгоградскую, Калужскую, Орловскую, Тамбовскую, Тульскую, Рязанскую и Московскую области. Об ликвидации БПЛА самолетного типа отчитались также в Краснодарском крае.

Режим беспилотной опасности объявили в Волгоградской области сегодня в 00:17. Окончательно угроза налета беспилотников не ликвидирована до сих пор – сообщения о снятии всех ограничений горожане ждут седьмой час.

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