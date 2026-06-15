В Волгограде четыре человека пострадали после ДТП с КАМАЗом





Четыре человека пострадали при столкновении иномарки и КАМАЗа в Краснооктябрьском районе Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе областного комитета здравоохранения.

Как ранее сообщалось информагентством, жесткое ДТП произошло на пересечении улиц Еременко и Библиотечная. Водитель Skoda в момент поворота со Второй продольной не уступил дорогу водителю КАМАЗа, после чего многотонный грузовик врезался в правый бок иномарки.

Как уточнили в облкомздраве, четверо пострадавших были госпитализированы с места происшествия в СМП №25.

- Четверо пострадавших доставляют в больницу СМП №25. После обследования будет принято решение о госпитализации, - пояснили в ведомстве.