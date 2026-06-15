



В России с 1 июня вступил в силу новый ГОСТ на фрукты. Стандарт распространяется на яблоки, груши, айву, рябину, абрикосы, персики, сливы, вишню и алычу.

Как пояснили специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК», с июня устанавливаются жесткие экологические нормы на всех этапах производства, транспортировки и хранения фруктов. Теперь для производителей фруктов запрещено использование ГМО в посадочных материалах и плодах. Выращивание культур не допускается с использованием агрохимикатов. Также в документе прописали нормы содержания токсичных элементов, микотоксинов и остатков пестицидов, требования к упаковке и маркировке.





При этом, отмечают специалисты, ГОСТ Р 72024-2025 – это добровольный стандарт.

– Он не отменяет старые требования и не запрещает продажу обычных фруктов. Но если производитель хочет подтвердить их повышенное качество, продукция должна проходить лабораторную проверку, – отметила начальник отдела карантина растений Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Юлия Руденко.

Вся плодовая продукция, поступающая в оборот, проходит проверку в лаборатории Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».