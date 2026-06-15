Обиженная волгоградка битой раскрошила фару Audi своего бывшего

Жительница Еланского района Волгоградской области стала фигуранткой уголовного дела после того, как в порыве страсти раскрошила фару иномарки, которая принадлежит ее бывшему гражданскому мужу. По информации ГУ МВД России, волгоградке грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Скандал, уточняют в полиции, произошел в рабочем поселке Елань, когда 35-летняя местная жительница обратилась к бывшему супругу с просьбой помочь в ремонте принадлежащего ей автомобиля. 46-летний мужчина сослался на занятость и отказал ей, чем, вероятно, и обидел.

– Разозлившись женщина схватила биту, находившуюся у неё в багажнике, и разбила ею переднюю левую фару автомобиля, припаркованного возле дома бывшего сожителя, – сообщили в пресс-службе Главк. – Прибывшим оперативникам женщина созналась в содеянном.

Стоимость фары, по предварительным данным, составляет около 90 тысяч рублей. А необдуманные действия женщины полицейские квалифицируют по ч. 1 ст. 167 УК РФ – «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба».

Фото: сгенерировано ИИ