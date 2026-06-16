



Первое заседание по делу обвиняемого в вымогательстве блогера Алексея Ульянова пройдет в Центральном районном суде сегодня, 16 июня. Однако не исключено, что сам мужчина в зале суда не появится.

Как стало известно ИА «Высота 102», накануне начала судебного процесса Алексей Ульянов обращался за медицинской помощью. С чем именно связаны его жалобы на здоровье, не уточняется.

Источник редакции также отметил, что первый процесс пройдет в закрытом режиме из-за заявленных Ульяновым ходатайств.

Напомним, по версии следствия, Ульянов и другой блогер и автор анонимного телеграм-канала Михаил Серенко, уголовное дело в отношении которого еще расследуется, с 2020 года требовали от руководителей двух организаций крупные суммы денег, угрожая публикацией порочащих сведений. Один потерпевший передал 6 миллионов рублей, а второй, с которого требовали 100 тысяч, отказался и сообщил о вымогателях в правоохранительные органы.

Алексей Ульянов своей вины не признал. Накануне старта судебного процесса волгоградец утроил свою защиту, заявив адвокатов Александра Адамчука, Дениса Алтухова и Марину Артеменко.