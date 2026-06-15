Власти выделят деньги на 296 проектов, предложенных волгоградцами





В Волгоградской области 296 проектов набрали наибольшее количество голосов по итогам конкурса инициативного бюджетирования. Как сообщили в администрации региона, в онлайн-голосовании приняли участие 367 тысяч жителей региона.

По информации комитета финансоврегиона, всего в 2026 году для участия в программе инициативного бюджетирования жители региона предложили 650 социально значимых идей. В поддержку проектов «взрослой» группы проектов отдано 178,4 тыс. голосов, школьной — 188,6 тыс. голосов.

Среди лидеров стали проекты благоустройства территории вокруг декоративного пруда в парке Волжского, обустройство дорог в поселке Степной Ленинского и хуторе Веселый Котельниковского районов, а также замена одежды сцены в ДК Николаевского района.

Лидерами по количеству участников голосования стали Волгоград (13,5 тыс. голосов), Волжский (11,2 тыс.), Ленинский район (9,2 тыс.), Суровикинский район (8 тыс.), Николаевский и Котельниковский районы (по 7 тыс. голосов). Проекты-победители получат финансирование уже в 2027-м году. Объем финансовой поддержки на каждый проект составит до 1 млн рублей, на школьные инициативы — до 500 тыс. рублей.

Отметим, конкурс поддержки местных инициатив проводится в Волгоградской области в восьмой раз: с 2019 по 2025 год включительно в регионе по этой программе уже реализованы 1773 народных проекта (включая школьные инициативы). Нацпроект дает возможность решать локальные вопросы и повышать качество жизни людей.

Фото: администрация Волгоградской области