



Паломническая турпоездка «Святыни Волго-Донской земли» появилась на федеральном сервисе «Путешествуем.РФ». Новый маршрут позволит больше узнать о православной культуре, ознакомиться с героической историей региона.

Как пояснили в комитете экономической политики и развития Волгоградской области, в программу вошло посещение в Волгограде храма Иоанна Предтечи, кафедрального собора Александра Невского и храма Всех Святых на Мамаевом кургане; знакомство с Усть‑Медведицким Спасо‑Преображенским женским монастырем в Серафимовичском районе; посещение Каменно‑Бродского Свято‑Троицкого мужского монастыря и Гусевского женского монастыря Ахтырской иконы Божией Матери в Ольховском районе. Участники маршрута смогут приложиться к чудотворным иконам и попросить благословения.

Напомним, на федеральном портале уже представлены три региональных автомаршрута: «Дорогами легендарной земли», «Серферы волжских степей», «По пути к неизведанному», которые включают посещение достопримечательностей и природных объектов Волгограда, Волжского, Камышина, а также Дубовского, Жирновского и Калачевского районов.

В 2025 году регион посетили порядка 2,1 млн человек — на 10% больше по сравнению с предыдущим годом. В соответствии с поставленными губернатором Андреем Бочаровым задачами, активно развивается инфраструктура, создаются новые турпродукты — работа направлена на достижение целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство».