



Впечатляющие штрафы получили жители домов на улице Ангарская, соседствующих с поликлиникой № 30. Оставляя свои машины на неасфальтированном участке, горожане с удивлением узнали, что эта территория является зеленой зоной.

– Перед самой поликлиникой есть маленький карман на три-четыре автомобиля, а также бордюр, вдоль которого паркуются только те, кто успеет занять свободное место. Других мест для стоянки нет – только прилегающая к домам территория, которая, на наш взгляд, не имеет никаких признаков зеленой зоны, – рассказывают жители пяти многоквартирных домов по улице Ангарская. – И только за сегодняшний день здесь парковались несколько машин, из которых выходили мамы с детьми. Куда ставить автомобили, если это – зеленая зона? Где в таком случае специализированная парковка не для нас, жителей ближайших многоэтажек, а хотя бы для посетителей поликлиники?

Горожане, обнаружившие в почтовых ящиках ворох «писем счастья», заявили, что с рейдами по прилегающей к домам территории сотрудники администрации Дзержинского района ходили не один день.

– По нашим сведениям, итогом рейдов стало оформление более 300 постановлений за нарушение статьи 8.10 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности. Некоторые водители за неделю получили штрафы на сумму от двадцати до пятидесяти тысяч рублей! Но, если вы выписали штраф этой машине накануне, почему бы сегодня не положить под лобовое стекло предупреждение? Если честно, эта ситуация нас просто поразила, – признают жители Дзержинского района. – И, конечно же, всех нас интересует ответ на главный вопрос – куда в конце концов нам ставить машины? Использовать этот участок, как вы понимаете, приходится не от хорошей жизни – других свободных мест в тесных дворах попросту нет.

Информацию о массовых штрафах для автомобилистов поселка Ангарский корреспонденты ИА «Высота 102» уточняют в пресс-службе администрации Волгограда.

Напомним, в прошлом году в Волгограде ужесточили наказание за парковку на «зеленке». Если прежде пойманные с поличным водители платили тысячу рублей, то теперь размер штрафа составляет от 2500 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 20 до 40 тысяч – для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч – для юридических лиц.

К нововведению автомобилисты отнеслись по-разному. Одни пожаловались на острый дефицит свободных мест, другие согласились с принятыми мерами, признав, что многие водители без стеснения подъезжают к детским площадкам или «вытаптывают» газон.

К слову, несогласные со штрафом за парковку на зеленой зоне уже не раз обращались в суды и добавились отмены решения. Так, житель Кировского района доказал, что место, на котором он оставил машину, является не «зеленой зоной», а песчаным твердым покрытием.

Фото читателей V102.ru