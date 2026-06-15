



Из-за действовавшего в Волгограде плана «Ковёр» летевший из Москвы самолет совершил вынужденную посадку в Саратове.

Из столичного Шереметьево борт отправился в 21:50. Однако уже в пути стало известно об объявлении в Волгограде режима беспилотной опасности, а следом за ним – и введенных Росавиацией ограничений на вылет и прилет самолетов. Взяв курс на Саратов, командир воздушного судна совершил посадку в аэропорту «Гагарин» в 00:09. В справочной корреспондентам ИА «Высота 102» сообщили, что пассажирам выдали ваучеры на воду и еду, а также разместили в гостинице.

Из Саратова самолет с волгоградцами должен вылететь в 14:30 по местному времени. В Гумраке рейс авиакомпании «Россия» ждут в 14:15.

План «Ковёр» установили в Волгоградской области накануне в 23:11. О снятии ограничений сотрудники Росавиации сообщили сегодня в 4:51. К этому часу в авиагавани задерживается одиннадцать рейсов. Прибытие одного самолета из Москвы было отменено.

Фото из архива V102.ru