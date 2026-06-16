



Внушительные пробки собрала перекопанная в районе завода «Волгограднефтемаш» улица Электролесовская в Советском районе Волгограда.

Работы на проезжей части волгоградские автомобилисты заметили еще в выходные. Однако оценить их последствия в полной мере водители смогли лишь в будние дни.

– Проезжую часть сузили до одной полосы в оба направления, – рассказали волгоградцы. – Из-за этого в утренний час пик пробка в сторону центра начинается от остановки «Обувная фабрика». Многие водители не выдерживают и разворачиваются в обратную сторону, несмотря на запрещающую то разметку.

Уже к 7:00 вереница машин в сторону Центрального района растянулась практически на километр. Затор чуть меньшей длины парализовал Электролесовскую и в обратном направлении.

В волгоградских «Концессиях» заявили, что не имеют отношения к ведущимся работам на проезжей части. Информацию о раскопках корреспонденты ИА «Высота 102» уточняют в пресс-службе администрации Волгограда.

Напомним, в День России в Волгограде запустили движение по отремонтированному путепроводу на Тулака. Узнав о досрочном снятии ограничений, автомобилисты вздохнули с облегчением – из-за ремонта на этом участке также собирались многокилометровые заторы.

Фото читателей V102.ru