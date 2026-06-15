«Ротор» закладывает фундамент грядущего сезона





Волгоградский «Ротор» официально приступил к подготовке к новому сезону. Учебно‑тренировочные сборы (УТС) команды пройдут в два этапа – в Саранске и подмосковном Новогорске – и продлятся с 15 июня по 6 июля. Такой выбор локаций позволяет тренерскому штабу выстроить сбалансированный цикл нагрузок, совмещая работу на привычных полях с возможностью протестировать игровые модели в разных условиях.

Во главе процесса – главный тренер Дмитрий Парфёнов, который определил костяк команды для стартового этапа подготовки. На сборы вызваны 16 футболистов, представляющих все линии игрового построения.

Вратарская бригада представлена тремя исполнителями: Никитой Чагровым, Владимиром Сугробовым и Иваном Литвенком. Бригада голкиперов, возглавляемая Никитой Чагровым, выглядит укомплектованной и не вызывает вопросов на старте подготовки.

Линия обороны собрана из опытных исполнителей. В составе – Александр Клещенко, Егор Данилкин, Глеб Шильников, Максим Храмцов, Томислав Дадич и Николай Покидышев. Такое сочетание игроков даёт тренерскому штабу возможность экспериментировать с разными схемами построения защиты, варьируя как количество центральных защитников, так и использование фланговых игроков с уклоном на подключение к атакам.

Полузащита – ключевой элемент, на который ложится задача не только разрушать атаки соперника, но и задавать темп игры, а также обеспечивать связь между обороной и нападением. На данный момент в обойме всего четыре исполнителя – Александр Трошечкин, Илья Родионов, Артём Симонян и Никита Плотников, – и этого объективно мало для полноценного сезона. Для уверенной ротации и гибкости тактических схем в средней линии должно быть, как минимум вдвое больше футболистов. Поэтому работа над усилением этого участка – безусловный приоритет для «Ротора» в трансферное окно.

Как говорит футбольная мудрость: «Покажи мне свою полузащиту – и я скажу, что у тебя за команда».

Атакующий потенциал «Ротора» формируют Саид Алиев, Александр Хохлачёв и Абу‑Саид Эльдарушев. В линии атаки есть исполнители, чья квалификация не вызывает сомнений, но окончательно картина прояснится уже по ходу сборов.

Важным элементом подготовительного этапа станет просмотр потенциальных новичков. В течение сборов на базе будут появляться игроки, претендующие на место в составе. Это стандартная практика, позволяющая тренерскому штабу оценить кандидатов в условиях реальных тренировок и нагрузок, а не только по видеоматериалам или статистике.

Что касается контрольных матчей, то информация о спаррингах будет опубликована пресс‑службой клуба дополнительно. Это типичная ситуация для первых недель сборов: приоритет отдаётся именно тренировочному процессу, а товарищеские встречи планируются ближе к середине и завершению цикла, когда команда уже выйдет на определённый уровень функциональной готовности.

Александр Веселовский