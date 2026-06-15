Массовый снос павильонов начался у ТК Титова в Волгограде





В Краснооктябрьском районе Волгограда продолжается масштабная зачистка от нестационарных торговых павильонов. Вслед за киосками на проспекте Металлургов, практически зажавших в своих объятиях две остановки общественного транспорта, с карты города исчезают и ларьки вдоль улицы Титова.

Проходя по тротуару, где еще недавно кипела торговля, многие горожане удивленно осматриваются по сторонам. На месте павильонов, заполненных всем и вся, - от продуктов до хозтоваров и сантехники, – навалены груды строительного мусора. По торговым площадкам, которые еще только предстоит убрать рабочим, гуляет ветер.





– Куда же они переезжают, не знаете? – спрашивают растерянные супруги, вставшие у закрытого киоска с разбитыми стеклами. Их вопрос, не имеющий конкретного адресата, так и повисает в воздухе.

Известно, что в скором времени территория рядом с ТК Титовский вздохнет «полной грудью». На освободившемся участке планируют поставить лавочки и фонари. Другие подробности корреспонденты ИА «Высота 102» уточняют в администрации Волгограда.





Благоустройство улицы Титова в Краснооктябрьском района началось еще в прошлом году. В мэрии отчитывались о новой жизни пешеходной зоны от межквартального проезда у дома № 40 до улицы имени Маршала Еременко. Избавив участок от старого, видавшего виды асфальта, рабочие уложили здесь тротуарную плитку, установили бордюры и пешеходные ограждения, а также оборудовали парковочные карманы.





К слову, этой весной почти от двух десятков потрепанных жизнью киосков избавился и проспект Металлургов. Решение об их сносе волгоградцы встречали с разными эмоциями – пока одни радовались освобождению от визуального «шума», другие сетовали из-за прощания с полюбившимися торговыми точками у дома.

Фото Андрея Поручаева