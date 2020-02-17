В Волгограде пьяный водитель сбил насмерть пешехода

Происшествия 17.02.2020 09:49
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17.02.2020 09:49
В Красноармейском районе Волгограда из-за пьяного водителя погиб 41-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось около часа ночи. 37-летний водитель, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомашиной «ВАЗ-21103», двигаясь по ул. Хабаровской со стороны пос. Кирова в сторону ул. Кооперативной, совершил наезд на пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте.
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