



Наказание в виде одного года ограничения свободы назначено пожилому жителю Камышина за угрозы взорвать дом. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская, 58-летний мужчина признан виновным Камышинским городским судом в совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ч.1 ст. 207 УК РФ).

Судом установлено, что 1 января текущего года мужчина, изрядно выпив, поругался с женой и сыном. Он потребовал, чтобы они покинули квартиру, но родственники этого делать не захотели. Тогда он позвонил в экстренные службы и сообщил, что если последние немедленно не приедут, то он взорвет дом. При проведении оперативно розыскных мероприятий признаков подготовки террористического акта обнаружено не было.



