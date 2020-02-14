Расследования 14.02.2020 15:21
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14.02.2020 15:21
Наказание в виде одного года ограничения свободы назначено пожилому жителю Камышина за угрозы взорвать дом. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская, 58-летний мужчина признан виновным Камышинским городским судом в совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ч.1 ст. 207 УК РФ).
Судом установлено, что 1 января текущего года мужчина, изрядно выпив, поругался с женой и сыном. Он потребовал, чтобы они покинули квартиру, но родственники этого делать не захотели. Тогда он позвонил в экстренные службы и сообщил, что если последние немедленно не приедут, то он взорвет дом. При проведении оперативно розыскных мероприятий признаков подготовки террористического акта обнаружено не было.
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