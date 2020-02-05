В Волжском раскрыты кражи имущества тепловых сетей

Расследования 05.02.2020 17:53
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05.02.2020 17:53
Сотрудники Волжских тепловых сетей в ходе плановых объездов магистральных трубопроводов обнаружили отсутствие хомутов скользящих опор на участках общей протяженностью около 3 км. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, было выявлено, что всего сняли и вывезли на металлолом 454 хомута, 28 были подготовлены к хищению и хранились недалеко от теплотрассы. Общий ущерб для предприятия составил 130 тысяч рублей.
Совместными усилиями управления корпоративной безопасности предприятия и ОВД были обследованы городские пункты приема металла, в которые вероятно могли быть сданы похищенные хомуты. В одном из пунктов и были обнаружены 43 хомута, остальные, со слов работников пункта приема металла, ранее были вывезены в общей массе металлолома на предприятие вторчермета.
При изучении материала с камер видеонаблюдения, размещенных на пункте приема, установлено, что краденное имущество привезли на автомобиле «ВАЗ-2107» белого цвета. В результате проведения розыскных мероприятий установлены личности лиц, сдавших в пункт похищенные хомуты.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отрабатывается на предмет его причастности к аналогичным преступлениям, совершенным в Волжском.
Справка: скользящие опоры обеспечивают свободное перемещение трубопровода при температурных деформациях и отсутствие предусмотренных конструкций может стать причиной возникновения аварийной ситуации – разрыву металла трубопровода с выбросом горячей воды, находящейся под высоким давлением, что в свою очередь повлечет отключение отопления жилых домов и социальных объектов значительной части Волжского.
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