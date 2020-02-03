Директор фирмы расплатилась за взятку чиновнику администрации Волгоградской области

Борьба с коррупцией 03.02.2020 16:09
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03.02.2020 16:09
В Волгограде крупным штрафом отделалась фирма «Сервиг», замешанная в даче взятки чиновнику администрации Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединана, в отношении директора коммерческой организации прекратили уголовное дело в связи с активным способствованием расследованию преступления. Мировой суд обязал коммерсантов выплатить 1 млн рублей штрафа за «незаконное вознаграждение от имени юридического лица» (ч.1 ст.19.28 КоАП РФ).
В апреле 2016 года директор ООО «Сервиг» передала 50 тысяч рублей консультанту отдела контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции комитета промышленности и торговли Волгоградской области Имаму Мевлидову. От чиновника потребовалось закрыть глаза на имевшиеся у бизнес-структуры долги по налогам для беспрепятственного получения лицензии на торговлю алкоголем.
В октябре 2019 года Мевлидова, признанного виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, осудили на 7,5 лет колонии строго режима.
В соответствии с российскими законодательством, если от имени юридического лица совершаются коррупционные правонарушения, то к нему могут применить меры ответственности. На основании постановления прокуратуры Волгоградской области суд признал ООО «Сервиг» виновным в совершении административного правонарушения. Штраф в сумме 1 млн рублей фактически оплачен.
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