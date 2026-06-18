



Сегодня, 18 июня, на Мамаевом кургане состоялась торжественная передача частиц Вечного огня из городов-героев России и Беларуси. Как сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области, событие прошло в рамках всероссийской акции «Путь Победы», посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

После торжественной церемонии частицы Вечного огня доставят в Москву. В ночь с 21 на 22 июня, в День памяти и скорби, от них зажгут первые свечи масштабной огненной картины в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Акция направлена на сохранение исторической памяти, связь поколений и вовлечение молодежи в изучение истории страны.

Фото: администрация Волгоградской области