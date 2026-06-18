Суд в Волгограде обязал экс-собственников освободить отели «Мартон»

Арбитражный суд Волгоградской области сегодня, 18 июня, своим решением обязал бывших собственников четырех отелей «Мартон» (Marton) в Волгограде освободить незаконно занимаемые объекты. Таким образом, иск территориального управления Росимущества удовлетворен полностью. У проигравшей стороны есть право на обжалование этого решения.

Напомним, что иск в конце апреля текущего года был подан к ООО «Территориальное отельное управление», которое незаконно четыре отеля «Мартон» (Marton), расположенных в Волгограде по адресам: ул. Белоглинская, 40а, ул. Рокоссовского, 55, ул. Царицынской обороны, 34 и ул. Профсоюзная, 34а. А также земельный участок по ул. Царицынской Обороны, 32а, расположенный у отеля. Ранее эта недвижимость бывшего судьи Верховного суда, экс-председателя Совета судей России Виктора Момотова и его компаньонов Андрея и Игоря Марченко была обращена в доход государства.

Однако волгоградские отели, несмотря на это, продолжали принимать постояльцев. Тогда ТУ Росимущества в Волгоградской области обратилось с иском в суд, а также ходатайствовало о принятии обеспечительных мер в части запрета ООО «Территориальное отельное управление» и иным лицам использовать и эксплуатировать эти отели. 12 мая такой запрет арбитражом был наложен, а 29 мая в отели пришли приставы и опечатали их.

Ранее Останкинский районный суд Москвы наложил обеспечительные меры на имущество Виктора Момотова, а также на два десятка аффилированных с ним лиц. В общей сложности правоохранители связывают с экс-судьёй 100 объектов недвижимости стоимостью более 9 млрд рублей.





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