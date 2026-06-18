



В Дзержинском районе Волгограда рядовая проверка энергетиков обернулась задержанием и, вероятно, уголовным делом в ближайшей перспективе. Местный житель, более двух с половиной лет уклонявшийся от оплаты электроэнергии, не просто воровал свет – он решил силой отстаивать своё «право» на врезку.

Рейдовая группа ПАО «Волгоградэнергосбыт» прибыла по адресу злостного неплательщика. На месте выяснилось, что абонент самовольно подключился к электрической сети, фактически похищая ресурс. Сотрудники компании зафиксировали нарушение по ст. 7.19 КоАП РФ и вызвали полицию.

Однако, когда правоохранители начали оформлять протокол, должник повёл себя неадекватно. Вместо того чтобы признать вину, мужчина нанёс удар сотруднику полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей. В результате нарушителя задержали и доставили в отдел.

Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградца ждёт серьёзное разбирательство – по совокупности: хищение электроэнергии и применение насилия к представителю власти. Если первое грозит крупным штрафом, то второе может повлечь уже уголовную ответственность.