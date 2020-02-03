Экология

В Волгограде обещают построить за год 13 очистных сооружений для ливневок

Экология 03.02.2020 10:44
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03.02.2020 10:44


В Волгограде приступили к строительству  новых локальных очистных сооружений. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, подготовительные работы стартовали на площадках в Центральном и Ворошиловском районах. Всего в рамках реализации федерального проекта «Чистая Волга», вошедшего в нацпроект «Экология», до 2021 года в городе появятся 13 очистных сооружений. Земляные работы уже ведутся вблизи ул. Калинина – сотрудники подрядной компании производят выемку грунта под установку герметичной емкости, изготовленной из современных прочных материалов. Внутри объекта будет функционировать многоступенчатая система, которая очистит поступающие в коллектор ливневые стоки от мазута, песка и других взвешенных веществ и затем перенаправит в Волгу. Производительность такого сооружения составит 400 литров сточных вод в секунду. На площадке в Центральном районе специалисты устанавливают ограждение для предстоящих строительных работ.
Работы выполняет волгоградская компания ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции», построившая на территории города в 2017 году подводный переход через р. Волга основного и резервного напорных коллекторов. Очистное оборудование подрядная организация стала закупать еще в конце прошлого года – сразу после заключения контракта, чтобы выйти на строительство объектов с наступлением благоприятной погоды. Однако установившаяся на территории Волгограда теплая зима позволила начать работы уже в январе.
Строительство локальных очистных сооружений даст возможность приступить к следующим этапам  работы городских властей по развитию системы ливневой канализации. С 2015 года муниципалитет занимается обслуживанием и прочисткой каналов.

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