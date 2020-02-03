В домах культуры Волгоградской области проверят на онкологию

Здравоохранение 03.02.2020 09:48
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03.02.2020 09:48
Всероссийская акция «Онкопатруль», приуроченная к Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями, пройдет с 3 по 5 февраля в общественных местах Волгограда, Волжского, Камышина, Фролово, Ленинска, Жирновска, Дубовки, р.п. Новониколаевский и станицы Клетская. На месте каждый желающий сможет получить консультацию узких специалистов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области.
По информации облздрава, тематические кабинеты будут работать с 11-00 до 16-00. В Волгограде такие точки организованы в ТРК «Мармелад», ЦКД «Родина», Комплексе культуры и отдыха Советского района на Даугавской, Ворошиловском торговом центре, ДК имени Гагарина, ДК «Судоверфь», ДК «Царицын» и при клубе пожилых людей «Золотая пора» Красноармейского района. В Волжском — в ТРЦ «Волга Молл», в Камышине — в ДК «Текстильщик» и ЦКД «Дружба», во Фролово — в городском ДК, в Жирновске — в ДК «Нефтянник», в Дубовке — в КТ «Красная звезда», в р.п. Новониколаевский — в районном ДК, в Ленинске — в ДК «Октябрь», в Клетской — на площади Солдатской славы. Кроме того, во всех медицинских организациях, в кабинетах медицинской профилактики, центрах здоровья региона для жителей состоятся информационно-просветительские вечерние лектории.
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