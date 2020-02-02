Здравоохранение

Появилось сообщение о госпитации в Волгограде китайца с подозрением на короновирус

Здравоохранение 02.02.2020 17:52
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02.02.2020 17:52


В инфекционную больницу №1 в Кировском районе Волгограда госпитализирован китаец, которого обследуют на короновирус. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на источник, пожелавший остаться неизвестным. В настоящее время, как утверждает источник, выясняется, с кем мог контактировать пациент. Информагентству пока не удалось официально подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Сегодня Роспотребнадзор РФ отчитался о том, что на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР.
Заболевания подтверждены лабораторными исследованиями в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.
Больные с первого дня пребывания в Российской Федерации находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров, лица из близкого контакта также госпитализированы. Все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением.
Заболевания протекают в легкой клинической форме, жалоб нет, сообщается в пресс-релизе ведомства.
Роспотребнадзором организован полный комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции.

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