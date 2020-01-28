Борьба с коррупцией

«Излишества и роскошь»: закупку автомобилей для чиновников Волгоградской области проверят на законность

Борьба с коррупцией 28.01.2020 15:02
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28.01.2020 15:02


Волгоградское УФАС проведет проверку обстоятельств закупки десяти автомобилей, заказчиком которой выступило ГКУ «Исполнительная дирекция Волгоградской области». Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая информация появилась на сайте госзаказов. Поводом для проверки послужила жалоба Евгения Кочегина, который усмотрел в данной закупке нарушения ФЗ-44. На время рассмотрения жалобы проведение процедуры закупки приостановлено. 
Волгоградец Евгений Кочегин провел анализ опубликованных на сайте госзаказов документов и пришел к выводу, что «закупка «заточена» под определенную марку автомобиля, а именно Toyota Camry Elegance Safety». Так, говорится в  жалобе, в техническом задании перечислены определенные требования к габаритам закупаемых автомобилей: длина не менее 4885 мм, ширина не менее 1940 мм, высота не менее 1455 мм, колесная база не менее 2825 мм. «Считаю эти требования необоснованными, так как габариты никак не повлияют на эксплуатацию транспортных средств, но существенно ограничат конкуренцию при подаче заявок на аукцион. А аналоги распространенных на данный момент моделей и марок автомобилей не подходят под данные характеристики. Так, габаритные размеры Toyota Camry - 4885x1840x1455, Volkswagen Passat – 4747x1832x1456, Skoda Rapid – 4483x1706x1461, Ford Mondeo – 4872x1851x1478, Mazda 6 – 4870x1840x1450”, - цитата из жалобы.
Также в разделе «Комфорт» техзадания приведены требования к наличию обвивки сидений кожи, а в разделе «Мультимедиа» - требования к наличию аудиосистемы и мультимедийной системы. «Считаю эти требования избыточными, так как служебный автомобиль предназначен исключительно для перевозки сотрудников. В обосновании технических требований указано, что требование к наличию аудиосистемы обусловлено достижением приемлемых условий для водителя и пассажиров во время эксплуатации транспортного средства. Я считаю, что отсутствие аудиосистемы и мультимедийного оборудования не сделает эти условия неприемлемыми для выполнения основной функции закупаемого товара», - сообщается в жалобе.
Автор также напоминает, что в пункте 2 статьи 19 ФЗ-44 говорится о том, что «под требованиями к закупаемым товарам… понимаются требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам товаров…, позволяющие обеспечить государственные и муниципальные нужды, но не приводящие к закупкам товаров…, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши…».
На основании этого Евгений Кочегин делает вывод, что заказчик нарушил ФЗ-44, что привело к ограничению конкуренции и отсутствию экономии бюджетных средств. Автор жалобы просит признать заказчика нарушившим закон о контрактной системе, привлечь к административной ответственности сотрудников заказчика и выдать заказчику предписание об устранении нарушений законодательства.
Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», на десять новых автомобилей для нужд ГКУ «Исполнительная дирекция Волгоградской области» из бюджета региона выделено почти 20 миллионов рублей. Сначала чиновники хотели приобрести 10 черных иномарок бизнес-класса, затем передумали, и решили купить 8 серых и всего 2 черных авто. 

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