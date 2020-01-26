В Волгоградской области на улице 9 Мая погиб человек

Происшествия 26.01.2020 09:58
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26.01.2020 09:58
В Калаче-на-Дону накануне вечером в результате ДТП погибла женщина, двое травмированы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в 22-15 часов автомобиль «Мицубиси Лансер» под управлением 36-летнего водителя, двигаясь по ул. Октябрьской г. Калач-на-Дону, на пересечении с ул. 9 Мая не справился с управлением, выехал на левую обочину и врезался в столб уличного освещения.
В результате ДТП 36-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи, водитель и 37-летняя пассажирка с травмами госпитализированы в больницу.
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