В Волгоградской области на улице 9 Мая погиб человек





В Калаче-на-Дону накануне вечером в результате ДТП погибла женщина, двое травмированы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в 22-15 часов автомобиль «Мицубиси Лансер» под управлением 36-летнего водителя, двигаясь по ул. Октябрьской г. Калач-на-Дону, на пересечении с ул. 9 Мая не справился с управлением, выехал на левую обочину и врезался в столб уличного освещения.

В результате ДТП 36-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи, водитель и 37-летняя пассажирка с травмами госпитализированы в больницу.



