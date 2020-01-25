Аналитика

В Росстате подсчитали, какими темпами «тает» население Волгоградской области

Аналитика 25.01.2020 11:41
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25.01.2020 11:41


Предварительные данные о численности населения Волгоградской области опубликовал Росстат. Так, сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградской области на 1 января 2020 года количество постоянно проживающего населения составило 2 миллиона 491 тысячу 751 человек. Для сравнения – в 2019 году этот показатель составлял 2 миллиона 499 тысяч 630 человек. На 1 января 2019 года в регионе постоянно проживали 2 миллиона 507 тысяч 831 человек, а население Волгоградской области в 2018 года насчитывало 2 миллиона 514 тысяч 533 человека. Таким образом, за период с 2018 года по 1 января 2020 года количество жителей в регионе сократилось почти на 23 тысячи человек. 

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