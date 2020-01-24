Новые обыски: волгоградские полицейские «роют землю» в деле о краже труб в Светлоярском районе

Борьба с коррупцией 24.01.2020 16:51
12
24.01.2020 16:51
В Светлоярском районе сегодня продолжились оперативные и следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела по факту кражи 7 километров труб. Факт проведения обысков ИА «Высота 102» подтвердили в ГУ МВД по Волгоградской области. Как стало известно информагентству, обыски прошли на объекте обанкротившегося МУП «Светлоярский водоканал» с участием бойцов отряда специального назначения.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало подробности о расследовании кражи трубопровода в Светлоярском районе. К хищению, предположительно, причастны как минимум шесть человек. Бывший заместитель главы Светлоярского района Сергей Звезденков задержан.
По факту хищения труб возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная организованной группой", предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Основанием для возбуждения дела послужили материалы проверки, проведенной сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ.
Как выяснили правоохранители, группа лиц произвела демонтаж и последующее хищение металлического трубопровода общей протяженностью 7,2 км., расположенного на участке местности в районе хутора Кресты в Светлоярском районе Волгоградской области. Похищенные трубы сдали в пункт приема лома черного и цветного металлов.
По местам жительства и работы лиц, возможно, причастных к совершению данного преступления, проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела: черновые записи, наличные денежные средства в сумме 1,2 млн. рублей, средства сотовой связи, компьютерная техника, цифровые носители информации.
Известно, что непосредственные исполнители демонтажа трубопровода дали признательные показания.
Реклама
В Волгограде вскрыт очередной факт взятки в образовательном учреждении23.01.2020 20:35
Борьба с коррупцией 23.01.2020 20:35
Шестеро в деле: история наглой кражи трубопропровода под Волгоградом обрастает новыми подробностями22.01.2020 14:56
Борьба с коррупцией 22.01.2020 14:56
42 Обсудить
На пикете в Светлом Яру под Волгоградом потребовали еще арестов по делу о хищении канализационных труб20.01.2020 12:23
Борьба с коррупцией 20.01.2020 12:23
50 Обсудить
В Волгограде преподавателя ВУЗа уличили во взятке за госэкзамен19.01.2020 10:28
Борьба с коррупцией 19.01.2020 10:28
32 Обсудить
Бывший заместитель главы Светлоярского района Волгоградской области заключен под стражу18.01.2020 18:26
Борьба с коррупцией 18.01.2020 18:26
52 Обсудить
В Волгограде обладателя сертификата антикоррупционной хартии российского бизнеса судят за халатность18.01.2020 08:20
Борьба с коррупцией 18.01.2020 08:20
6 Обсудить
В Волгограде с осужденного директора "Европа-Биофарм" взыскали 45 млн рублей в доход государства17.01.2020 12:45
Борьба с коррупцией 17.01.2020 12:45
7 Обсудить
Задержан экс-заместитель главы Светлоярского района Волгоградской области17.01.2020 10:59
Борьба с коррупцией 17.01.2020 10:59
49 Обсудить
В администрацию Светлоярского района Волгоградской области пришли с обысками по делу о хищении канализационных труб16.01.2020 16:01
Борьба с коррупцией 16.01.2020 16:01
24 Обсудить
Главу совета депутатов в городском поселении Волгоградской области лишили должности23.12.2019 10:21
Борьба с коррупцией 23.12.2019 10:21
5 Обсудить
«Шлепать их надо»: волгоградцы поразмыслили о методах борьбы с коррупцией09.12.2019 18:22
Борьба с коррупцией 09.12.2019 18:22
20 Обсудить
По волнам, по делам: к Волгограду катит расследование миллиардного хищения при строительстве терминала в Калининграде09.12.2019 16:48
Борьба с коррупцией 09.12.2019 16:48
36 Обсудить
В Волгограде Андрей Воробьев и его подельники погорели на взятках09.12.2019 16:21
Борьба с коррупцией 09.12.2019 16:21
Скандал с массовой вырубкой леса на острове Сарпинский в Волгограде «потушили» следователи06.12.2019 14:41
Борьба с коррупцией 06.12.2019 14:41
«Собачье» дело экс-директора Горпитомника Волгограда направлено в суд02.12.2019 16:50
Борьба с коррупцией 02.12.2019 16:50
6 Обсудить
Реклама