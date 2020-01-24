Борьба с коррупцией

Новые обыски: волгоградские полицейские «роют землю» в деле о краже труб в Светлоярском районе

Борьба с коррупцией 24.01.2020 16:51
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24.01.2020 16:51


В Светлоярском районе сегодня продолжились оперативные и следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела по факту кражи 7 километров труб. Факт проведения обысков ИА «Высота 102» подтвердили в ГУ МВД по Волгоградской области. Как стало известно информагентству, обыски прошли на объекте обанкротившегося МУП «Светлоярский водоканал» с участием бойцов отряда специального назначения. 
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало подробности о расследовании  кражи трубопровода в Светлоярском районе. К хищению, предположительно, причастны как минимум шесть человек. Бывший заместитель главы Светлоярского района Сергей Звезденков задержан.
По факту хищения труб  возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная организованной группой", предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Основанием для возбуждения дела послужили материалы проверки, проведенной сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ.
Как выяснили правоохранители, группа лиц произвела демонтаж и последующее хищение металлического трубопровода общей протяженностью 7,2 км., расположенного на участке местности в районе хутора Кресты в Светлоярском районе Волгоградской области. Похищенные трубы сдали в пункт приема лома черного и цветного металлов.
По местам жительства и работы лиц, возможно, причастных к совершению данного преступления, проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела: черновые записи, наличные денежные средства в сумме 1,2 млн. рублей, средства сотовой связи, компьютерная техника, цифровые носители информации.
Известно, что непосредственные исполнители демонтажа трубопровода дали признательные показания.

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