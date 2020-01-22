



Шесть человек, по данным полиции, причастны к хищению металлических труб канализации в Светлоярском районе. Как сообщает ИА "Высота 102", региональный главк МВД сегодня сообщил подробности этого резонансного дела, в котором замешан бывший заместитель главы Светлоярского района Сергей Звезденков. Об его аресте информагентство сообщало 18 января. Мера пресечения избиралась по ходатайству ГСУ регионального Главка МВД. Звезденков был задержан 16 января в рамках расследования уголовного дела о хищении и сдаче в металлолом трубопровода. По информации "Высоты 102", помимо бывшего заместителя главы Светлоярского района Сергея Звезденкова задержан еще один предполагаемый организатор кражи - руководитель фирмы по приему металла ООО "Югмедлом" Дусчонов. В отношении него, как сообщили в Главке МВД, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Выяснилось, что по делу проходят еще четыре человека - эти люди выкапывали трубы и возили их в пункт приема металлолома. Им также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная организованной группой", предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Основанием для возбуждения дела послужили материалы проверки, проведенной сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ.

Как выяснили правоохранители, группа лиц произвела демонтаж и последующее хищение металлического трубопровода общей протяженностью 7,2 км., расположенного на участке местности в Светлоярском районе Волгоградской области. Похищенные трубы сдали в пункт приема лома черного и цветного металлов.

По местам жительства и работы лиц, возможно причастных к совершению данного преступления, проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела: черновые записи, наличные денежные средства в сумме 1,2 млн. рублей, средства сотовой связи, компьютерная техника, цифровые носители информации.

Известно, что непосредственные исполнители демонтажа трубопровода дали признательные показания.