В Волгограде автобус снес столб

Происшествия 22.01.2020 14:03
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22.01.2020 14:03
Сегодня в Красноармейском районе Волгограда произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгоград, около 11.00 водитель автобуса № 55, пытаясь избежать ДТП с грузовым автомобилем, создавшим помехи для общественного транспорта, врезался в столб, который рухнул от удара. Автобус в момент происшествия не находился на маршруте, пассажиров в салоне не было, заверили в мэрии. Сотрудники автотранспортного предприятия не пострадали. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Записи с установленных на автобусе видеокамер, зафиксировавших действия водителя фуры, переданы в правоохранительные органы.
Маршрут №55 обслуживается "дочкой" Питер-Авто - Волгоградским автобусным парком. Между тем, в социальных сетях нашлись пассажиры этого автобуса, которые опровергают, что он был пустой, но подтверждают, что в ДТП никто не пострадал.
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