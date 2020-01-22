В Волгограде автобус снес столб





Маршрут №55 обслуживается "дочкой" Питер-Авто - Волгоградским автобусным парком. Между тем, в социальных сетях нашлись пассажиры этого автобуса, которые опровергают, что он был пустой, но подтверждают, что в ДТП никто не пострадал.





Сегодня в Красноармейском районе Волгограда произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгоград, около 11.00 водитель автобуса № 55, пытаясь избежать ДТП с грузовым автомобилем, создавшим помехи для общественного транспорта, врезался в столб, который рухнул от удара. Автобус в момент происшествия не находился на маршруте, пассажиров в салоне не было, заверили в мэрии. Сотрудники автотранспортного предприятия не пострадали. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Записи с установленных на автобусе видеокамер, зафиксировавших действия водителя фуры, переданы в правоохранительные органы.